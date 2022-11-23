Впервые большой баскетбол за пределами Баку Матчи ABL в Шеки, а потом в Гяндже и Астаре
Впервые в истории азербайджанского баскетбола региональная команда проведет матч чемпионата страны в родных стенах.
Речь идет о команде «Олимпик» из Шеки. В матче 7-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL) шекинцы в местном Олимпийском спорткомплексе примут бакинский «Сабах». Игра пройдет 27 ноября и начнется в 15:00.
Как и все матчи, эта игра также будет транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Стоит сказать, что все оставшиеся домашние матчи чемпионата «Олимпик» проведет в Шеки. Помимо этого, после завершения подготовительных работ в комплексах в Гяндже и Астаре местные команды «Гянджа» и «Зирвя» также будут играть перед родными болельщиками.
Ну а сегодня в Спортивном центре «Серхедчи» в Баку будут сыграны еще два матча 7-го тура. В 17:30 лидер чемпионата «Гянджа» сыграет с «Серхедчи».
В 20:00 стартует матч «Нефтчи» - НТД.
Напомним, в первом матче 7-го тура хырдаланский AAAF обыграл «Зирвя» со счетом 98:94.
Турнирное положение:
1. «Гянджа» - 11 очков (6 матчей)
2. AAAF – 11 (7)
3. «Сабах» - 10 (6)
4. НТД – 10 (6)
5. «Серхедчи» - 9 (6)
6. «Олимпик» - 8 (6)
7. «Нефтчи» – 8 (6)
8. «Зирвя» - 8 (7).