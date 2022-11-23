Речь идет о команде «Олимпик» из Шеки. В матче 7-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL) шекинцы в местном Олимпийском спорткомплексе примут бакинский «Сабах». Игра пройдет 27 ноября и начнется в 15:00.

Как и все матчи, эта игра также будет транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.