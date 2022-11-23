Сотрудники ОАО «Азерэнержи» присоединились к очередной широкомасштабной акции по посадке деревьев, организованной Министерством экологии и природных ресурсов в рамках осенней посадки деревьев.

В акции, которая состоялась 26 ноября в бакинском поселке Мушвигабад с участием представителей министерства и «Азерэнержи», на площади 4 гектара было посажено 3000 саженцев сосны, маслины и платана восточного, подходящих для климата Апшеронского полуострова.

Основная цель подобных акций - способствовать сохранению природы и созданию здоровой экологической среды путем пропаганды посадки деревьев.