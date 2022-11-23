Армяне на сей раз обстреляли Дашкесан, Агдам и Ходжавенд

26 ноября с 00:05 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, с 09:25 до 10:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском и Ходжавендском направлениях.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.