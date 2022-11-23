Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня прибыл в Киев с визитом, пишут украинские СМИ.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий в Киеве возложил цветы перед памятником жертвам Голодомора. Большой голод произошел в Украине в 1932-33 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза», - сообщает твиттер-аккаунт канцелярии польского премьера.

Также сообщается о прибытии в Киев премьер-министра Бельгии Александра Де Кро и главы правительства Литвы Ингриды Шимоните.