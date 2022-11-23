Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, утром местами туман. Ночью местами возможны дожди, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью на Апшеронском полуострове составит 10-13°, днем 14-16° тепла, в Баку 10-12°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана местами выпадут дожди, в высокогорье снег, в отдельных местах осадки будут интенсивными. Местами возможен туман, будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 13-17° тепла, в горах от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-8° тепла.