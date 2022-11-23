Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 15:44

Издание Forbes, утверждающее, что 2022 год стал «отличным» для экспорта иранских БПЛА, пишет, что предполагаемая сделка по продаже Армении дронов-камикадзе Shahed-136 и Ababil ускорит гонку вооружений на Южном Кавказе. «Эти дроны-камикадзе, способные преодолевать расстояния в сотни километров, представят потенциальную угрозу не только для ПВО Азербайджана, но и для Турции», - пишет американское издание. Как известно, Россия не только использует в войне с Украиной сотни барражирующих боеприпасов Shahed-136 иранского производства, но и благодаря достигнутому с Тегераном соглашению может производить этот тип БПЛА на собственных военных предприятиях.

Известно также, что сделка с Москвой последовала сразу после открытия в Таджикистане в мае нынешнего года предприятия, на котором налажено серийное производство более старой модификации иранского БПЛА - модели Ababil-2. В целом же, как утверждают иранские официальные лица, производимые в ИРИ беспилотные летательные аппараты хотят в настоящий момент заполучить представители рекордного количества стран. «Сегодня мы достигли точки, когда 22 государства мира обращаются к нам с просьбами о закупках различных моделей БПЛА», - заявил 18 октября иранский генерал Яхья Рахим Сафави. В этой связи важно отметить, что в списке стран, которые, по словам Сафави, «выстроились в очередь за нашими беспилотниками», значатся также Сербия и Армения. По поводу Белграда мнения западных военных аналитиков расходятся. Одни считают, что если Сербия в массовом порядке закупит у Ирана дроны-камикадзе, то станет ведущим на Балканах государством, оснащенным этим видом наступательного оружия. Но, по мнению других, информация о намерении сербов закупить иранские дроны достаточно сомнительна. Главным образом, потому что Сербия имеет научно-технический потенциал для собственного производства беспилотных летательных аппаратов, а Иран, в свою очередь, вряд ли может предложить сербам какое-то ноу-хау в области БПЛА или готовые виды оружия, произведенные на основе высоких технологий.

И тем не менее очень низкая цена (по утверждению экспертов, Тегеран продает одноразовый дрон-камикадзе «Шахед-136» по 20.000 долларов за единицу – прим. ред.) может побудить Сербию диверсифицировать и усилить уже имеющийся арсенал, купив у Ирана некоторое количество этих беспилотников. Иран также может продать сербам лицензию на местное производство дронов, что позволит Белграду относительно дешево расширить национальную программу по производству собственных БПЛА. В статье Forbes отмечается, что иранские дроны-камикадзе, являющиеся, по сути, управляемыми артиллерийскими снарядами, способны преодолевать расстояние в сотни километров и наносить значительно более точные и разрушительные удары по противнику, нежели классическая артиллерия. Во многом дроны-камикадзе меняют стратегию современной войны, позволяя даже небольшим государствам успешно противостоять натиску более мощных в военном отношении противников. «И армяне, и сербы остро нуждаются в возможности быстро наносить значительные потери более сильным противникам, - сказал в беседе с Forbes Николас Герас, сотрудник Вашингтонского «мозгового центра» New Lines Institute. – Для Сербии таким противником является НАТО, для Армении - Азербайджан. Произведенные в Иране барражирующие беспилотные аппараты могли бы обеспечить этим странам такую возможность». Как пишет Forbes, ВПК Ирана производит несколько типов БПЛА, которые могли бы заинтересовать Белград и Ереван.

«Существует ряд вариантов, включающих как Shahed-136, так и Ababil, - считает Сэмюэл Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа. – Дело в том, что обе эти модели успешно применялись иранскими прокси на Ближнем Востоке. Что ж касается «Шахед», то, хоть и возможности этого БПЛА ограничены, в боях в Украине эта модель продемонстрировала свой ключевой потенциал. Также не исключена поставка Еревану и Белграду других иранских дронов, таких, в частности, как Mohajer». По словам эксперта, за потенциальной закупкой Ереваном иранских дронов стоит более широкий политический и стратегический контекст. «Армения стремится компенсировать укрепление турецко-азербайджанского военного блока, а также тот факт, что Россия, возможно, уже не так привержена обороне Армении, как считалось ранее, - считает Сэмюэл Бендетт. - Поскольку турецкие и израильские технологии БПЛА способствовали победе Азербайджана в 2020 году, Армения оказалась в затруднительном положении. И хотя у этой страны есть собственная индустрия по производству беспилотных летательных аппаратов, ее возможностей явно не хватает. Поэтому Ереван не хочет повторять допущенную в ходе войны ошибку и стремится инвестировать в возможности БПЛА. Что же касается Тегерана, всерьез обеспокоенного турецко-азербайджанским союзом, а также присутствием в нем Израиля, то его заинтересованность в укреплении обороноспособности Армении сомнений не вызывает. Недавно Иран провел военные учения ближе к нагорно-карабахскому региону, дав понять, что готов использовать силу, если Зангезурский коридор перекроет ему доступ собственно в Армению, и что он ищет способы уравновесить возможности в противостоянии стратегическому треугольнику Стамбул-Баку-Тель-Авив».