Фонд Сороса покидает Таджикистан

Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) после более чем 25 лет работы в Таджикистане объявил о решении закрыть свое местное отделение - Фонд содействия в Таджикистане, говорится в распространенном на сайте фонда заявлении.

В заявлении отмечается, что это «результат масштабных преобразований, трансформации, начатой в 2021 году по пересмотру приоритетов своей деятельности и реструктуризации своих более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода».

Отмечается, что в этой связи отделение Международной организации института «Открытое общество» - Фонд содействия в Таджикистане прекращает прием заявок и запросов на грантовые проекты. Обязательства по выплатам в рамках действующих грантов будут выполнены своевременно.