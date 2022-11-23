ЧМ-2022: Австралия обыграла Тунис видео
Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре начался 2-й тур в группе «D».
На стадионе «Аль-Джануб» в Аль-Вакре играли сборные Туниса и Австралии. Представители Зеленого континента победили со счетом 1:0 благодаря голу Митчелла Дьюка на 23-й минуте.
Сегодня в 20:00 начнется второй матч в группе «D» - Франция – Дания.
Турнирное положение:
1.Франция – 3 очка, разница мячей 4-1 (1 матч)
2.Австралия – 3, 2-4 (2)
3.Дания – 1, 0-0 (1)
4.Тунис – 1, 0-1 (2).
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