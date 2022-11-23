Минобороны России: США создали новый вариант коронавируса

США создали вариант коронавируса, «вызывающий в 80% случаев гибель животных, на которых его тестировали», искусственный возбудитель «на основе омикрона и исходного «уханьского» варианта был создан в октябре учеными Бостонского университета», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, «в распоряжении Минобороны России есть документы, подтверждающие сотрудничество Киева и Вашингтона, и попытки установить контроль над патогенами в украинских лабораториях».

Кириллов также обвинил США в осуществлении «этически неоднозначных генетических экспериментов».