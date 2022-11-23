Азербайджан открывает посольства в трех странах
Президент Ильхам Алиев поручил учредить посольства Азербайджана в Израиле (Тель-Авив), Албании (Тирана) и Кении (Найроби), соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте главы государства.
Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы материально-технического снабжения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольств, а также другие вопросы, вытекающие из распоряжений президента.
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