Эльнур Мамедов, отдел экономики 17:03

В четверг, 24 ноября, представители стран Евросоюза с утра до поздней ночи обсуждали максимальный уровень цен для российской нефти, но так и не смогли его согласовать. Представители большинства государств согласны с «потолком» цен на уровне 65-70 долларов за баррель, но… Польша и страны Балтии решительно отвергли предложение Еврокомиссии установить цены на этом уровне, посчитав такое предложение слишком щедрым для Москвы. Анна Москва, министр климата и окружающей среды Польши, заявила, что предложенный Еврокомиссией лимит цены на российский газ, превышающий текущую рыночную цену, Варшава рассматривает как шутку.

Как известно, Польша выступает за максимальный предел на уровне 30 долларов за баррель, а также призывает увязать вопрос о цене нефти с новым пакетом санкций против России, что еще больше затягивает принятие окончательного решения. Добавим, что с предложением Польши категорически не согласны страны с развитым судоходством. Прежде всего, Греция и Мальта, которые не хотят, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже 70 долларов за баррель. Таким образом, широко анонсированные переговоры, на которых страны ЕС должны были установить потолок цен на российскую нефть, застопорились из-за обсуждения деталей и в итоге зашли в тупик. И если Польша в блоке со странами Балтии настаивают на крайне низких ценах на российскую нефть, которые, по мнению Варшавы, могут из-за нехватки средств заставить Москву прекратить войну в Украине, то Греция и Мальта, наоборот, действуют исключительно в собственных интересах, поскольку обе эти страны прилично зарабатывают на морских перевозках и не желают терять важную статью доходов. При этом уместно напомнить, что евродебаты вокруг «потолка» цен на российские энергоносители были инициированы с единственной целью - лишить Москву дополнительных валютных поступлений и сократить ее финансовые возможности для продолжения вооруженной агрессии в Украине. Опыт согласования европейцами санкционных пакетов в отношении РФ показывает, что полностью устранить противоречия, возникшие в ходе дебатов, скорее всего, не удастся – как известно, для принятия окончательного решения нужно одобрение всех стран-членов ЕС. Венгрия, нарушая европейское единство, с самого начала отказывается поддерживать меры, ведущие к обострению энергетического кризиса в Европе, предупреждая об опасности снижения объемов нефти и газа, поступающих на европейском рынке, из-за чего цены на энергоносители будут только расти.

Кстати, Венгрия, а также Болгария и Хорватия уже сумели добиться от руководства Евросоюза значительных уступок. Столь недальновидная и во многом порочная практика Брюсселя, при которой все вопросы решаются лишь при наличии единогласия, чрезвычайно выгодна России, а в перспективе она может и вовсе разрушить ЕС. Но, увы, таковы правила этой организации! Зная это, Брюсселю не стоило форсировать обсуждение цен на российскую нефть, поскольку изначально было понятно, что в рамках ЕС прийти к желаемому решению не удастся. Куда большего эффекта можно было добиться в составе международной коалиции по ограничению цен, которую возглавляют США. Еще в сентябре Вашингтон публично пообещал, что международный механизм ограничения цен на российскую нефть заработает начиная с 5 декабря нынешнего года. В рамках этой задачи планировалось, что страны «Большой семерки» - США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, а также примкнувшая к ним Австралия одобрят синхронно с ЕС потолок цен на российские энергоносители. Причем уже тогда предусматривалось, что послабления придется делать не только для ряда европейских стран, но и для Японии, полностью зависящей от внешних поставок энергоносителей. После того, как ЕС зашел в тупик с обсуждением этого вопроса, трудно предсказать, что ждет эту коалицию.