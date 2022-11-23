Премьер Пакистана благодарит Алиева
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем твиттере выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение азербайджанской стороны освободить импортируемый из Пакистана рис от таможенной пошлины.
22 ноября Кабинет Министров Азербайджана принял решение об освобождении от пошлины риса, импортируемого из Пакистана. Согласно решению, рис, ввозимый из Исламской Республики Пакистан, будет освобожден от уплаты ввозной таможенной пошлины до 31 декабря 2027 года.
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