Вчера появилась информация о готовящемся покушении на Лукашенко, сегодня скоропостижно умер Макей обновляется
Буквально вчера западные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили о готовящемся покушении на Александра Лукашенко. "Кремль хочет ликвидировать Лукашенко, чтобы контролировать армию Беларуси", в частности написал RLI.
Аналитики сообщают, что на Лукашенко в ближайшие дни могут совершить покушение, и слепить доказательства причастности к этому Украины и Польши под руководством разведки НАТО. Это даст повод для участия белорусских войск в боевых действиях, таким образом РФ хочет втянуть Беларусь в войну, поглотив страну и лишив ее суверенитета.
Буквально спустя считанные часы появилась информация о скоропостижной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Он принимал участие на последнем саммите ОДКБ в Ереване, по информации представителей правительства Беларуси выглядел здоровым и бодрым...
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Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси 64-летний Владимир Макей.
Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
"Несколько часов назад скоропостижно скончался, - заявил Анатолий Глаза. - Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. Большая потеря для всех нас". О причинах смерти не сообщается.
Владимир Макей занимал пост министра иностранных дел Белоруссии больше 10 лет — с августа 2012 года. Он окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Дипломатическую академию МИД Австрии. В 2000–2008 годах был помощником президента Белоруссии, в 2008–2012 годах — главой администрации президента Белоруссии. Являлся одним из ближайших и доверенных людей президента Александра Лукашенко.
Макей принимал активное участие в переговорах Беларуси со странами Запада во время миграционного кризиса 2021 года, он также помогал организовать переговоры украинской и российской делегаций после вторжения армии РФ в Украину 24 февраля.