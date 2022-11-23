Буквально вчера западные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили о готовящемся покушении на Александра Лукашенко. "Кремль хочет ликвидировать Лукашенко, чтобы контролировать армию Беларуси", в частности написал RLI.



Аналитики сообщают, что на Лукашенко в ближайшие дни могут совершить покушение, и слепить доказательства причастности к этому Украины и Польши под руководством разведки НАТО. Это даст повод для участия белорусских войск в боевых действиях, таким образом РФ хочет втянуть Беларусь в войну, поглотив страну и лишив ее суверенитета.

Буквально спустя считанные часы появилась информация о скоропостижной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Он принимал участие на последнем саммите ОДКБ в Ереване, по информации представителей правительства Беларуси выглядел здоровым и бодрым...

* * *