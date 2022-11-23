Премьер Бельгии подписал в Киеве с Зеленским документ по НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро сегодня подписали в Киеве совместную декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском союзе и НАТО. Мы обязательно добьемся этого важного для нас результата», - сказал президент Украины.

Со своей стороны, Александр Де Кро отметил, что для него большая честь находиться в Украине и подтвердить свою поддержку.

Ранее сообщалось о прибытии Де Кро в Киев. Во время встречи стало известно, что Бельгия передаст Украине генераторы, а также усилит военную помощь.