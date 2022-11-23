Поножовщина на спортивной арене в Баку, есть убитый

26 ноября в полицию поступила информация о гибели жителя Евлахского района Турана Рустамова 2006 года рождения на спортивной арене в поселке Шаган Хазарского района Баку, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследования у полиции возникли подозрения, что Рустамова зарезал житель Сумгаита Руслан Сафиханов на почве личного конфликта.

Сафиханов задержан, расследование по факту продолжается.