На футбольном мундиале в Катаре начался 2-й тур в группе "С". Сборная Польши со счетом 2:0 одолела авторов главной сенсации в 1-м туре - футболистов Саудовской Аравии. На 39-й минуте отличился Петр Зелински, а на 82-й - Роберт Левандовски.

При этом аравийцы могли вновь преподнести сюрприз: в конце первого тайма они не реализовали пенальти и упустили возможность сравнять счет.

В 23:00 в этой группе начнется матч Аргентина - Мексика.

Турнирное положение:

1.Польша - 4 очка, разница мячей 2-0 (2 матча)

2.Саудовская Аравия - 3, 2-3 (2)

3.Мексика - 1, 0-0 (1)

4.Аргентина - 0, 1-2 (1).