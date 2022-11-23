ЧМ-2022: Саудовская Аравия не смогла преподнести еще один сюрприз ВИДЕО
На футбольном мундиале в Катаре начался 2-й тур в группе "С". Сборная Польши со счетом 2:0 одолела авторов главной сенсации в 1-м туре - футболистов Саудовской Аравии. На 39-й минуте отличился Петр Зелински, а на 82-й - Роберт Левандовски.
При этом аравийцы могли вновь преподнести сюрприз: в конце первого тайма они не реализовали пенальти и упустили возможность сравнять счет.
В 23:00 в этой группе начнется матч Аргентина - Мексика.
Турнирное положение:
1.Польша - 4 очка, разница мячей 2-0 (2 матча)
2.Саудовская Аравия - 3, 2-3 (2)
3.Мексика - 1, 0-0 (1)
4.Аргентина - 0, 1-2 (1).