Джейхун Байрамов: Владимир Макей был настоящим другом Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем твиттере поделился публикацией по поводу кончины главы МИД Беларуси Владимира Макея.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея. Владимир Владимирович был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана. Приношу искренние соболезнования его родным и близким», - написал Байрамов.