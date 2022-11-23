Джейхун Байрамов: Владимир Макей был настоящим другом Азербайджана
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем твиттере поделился публикацией по поводу кончины главы МИД Беларуси Владимира Макея.
«С глубоким прискорбием узнал о кончине министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея. Владимир Владимирович был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана. Приношу искренние соболезнования его родным и близким», - написал Байрамов.
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