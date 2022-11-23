Захарова «потрясена» смертью главы МИД Беларуси

Москва потрясена сообщением о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», - написала она.

О смерти главы белорусского дипведомства ранее сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз. Причины смерти дипломата он не привел. Макею было 64 года.