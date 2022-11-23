Президент Венгрии осудила Россию

Президент Венгрии Каталин Новак во время визита в Киев заявила, что ответственность президента РФ Владимира Путина за войну против Украины очевидна, пишут украинские СМИ.

«Ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна, и венгры всегда и во всем выступали против этого страдания и кровопролития. Мы соседствуем с Украиной, и наши соседи могут полагаться на нашу помощь. Соседи всегда будут оставаться соседями», - заявила Новак.

Она заявила, что у Венгрии есть 150 тысяч причин остановить эту войну и достичь мира.

«150 тысяч причин - это 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье на территории Украины. Уже немало этнических венгров отдали свою жизнь за защиту Украины», - добавила президент Венгрии.

Она осудила российскую агрессию и обратила внимание на то, что «война в Украине - наиболее актуальный и важный вызов в нашем регионе».