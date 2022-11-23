Минобороны вновь обратилось к миротворцам

Минобороны Азербайджана вновь обратилось с призывом к российской стороне не использовать вымышленные армянские названия населенных пунктов Карабах а .

«С сожалением констатируем, что в официальных данных миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном интернет-сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия азербайджанских населенных пунктов до сих пор отмечены вымышленными армянскими топонимами.

Кроме того, нежелательно всякий раз отмечать Карабахский экономический район как «территория Нагорного Карабаха».

Вновь заявляем, что азербайджанская сторона официально направила список и карту населенных пунктов Карабахского экономического района с азербайджанской топонимикой Минобороны России, прежнему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно размещенного на территориях Азербайджана, а также Совместному турецко-российскому мониторинговому центру, и неоднократно обращалась по поводу использования именно этих названий в официальной информации.

Мы призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, в своих соответствующих данных называть населенные пункты на территории Азербайджана правильными топонимами, упомянутыми в нашем официальном обращении.

В заключение доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, которые российская сторона назвала «Мардакерт» и «Мартуни» в своих официальных данных от 26 ноября 2022 года - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно», - говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.