Григорян: Пашинян поставил Путина в сложное положение
Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении поставило президента России Владимира Путина в сложное положение, заявил армянским СМИ профессор Лихайского университета США Арман Григорян.
«Если не должно было быть подписания, то этот вопрос не следовало включать в повестку. Неподписание Арменией документа поставило президента России Владимира Путина в довольно сложное положение. Президент Беларуси Александр Лукашенко также был недоволен этим решением. Я разделяю точку зрения о том, что Армения вправе возлагать надежды на ОДКБ, но в таком формате, при таком подходе нельзя думать о таких вопросах. Если ты прибегаешь к демаршу против противника, партнера или союзника, то должен просчитать, каковы будут последствия этого демарша, сможешь ли выкрутиться из ситуации и имеется ли альтернатива или нет», - сказал Григорян.