Зеленский предложил размер потолка цен на нефть

Было бы справедливым ограничить цены на российскую нефть в районе 30-40 долларов США за баррель, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

«Ограничение, которое сегодня рассматривается, – около 60 долларов – считаю, это искусственное ограничение. Это наша позиция… К сожалению, не всем странам так больно вместе с нами, но мы проводим эту работу. Наверняка в любом случае какое-либо ограничение – это уже сигнал к тому, что страны будут идти дальше. Но нам хотелось бы, чтобы в этой борьбе санкции были очень результативными. Чтобы ограничение было на уровне 30-40 долларов, чтобы их Россия чувствовала», - заявил Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что решение об ограничении цен на российскую нефть будет обязательно принято, однако необходимо, чтобы санкции работали реально.