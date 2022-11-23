США будут добывать нефть в Венесуэле

Американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, сообщает Минфин страны.

«Разрешаются... продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron», - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о совместных предприятиях Chevron и венесуэльской компании PDVSA.

Выписанная на полгода лицензия не позволяет платить налоги венесуэльскому правительству.

17 мая стало известно, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила, что США разрешили работать нефтяным компаниям Соединенных Штатов и Европы на территории южноамериканского государства.