Премьер Польши сравнил Путина со Сталиным

Если мир позволит Владимиру Путину победить Украину, он станет «Сталиным 21 века», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время проходящего в Киеве саммита по глобальной продовольственной безопасности.

По его словам, Путин «перешел к имперскому террору, методом которого является голод и война».

«Голод и война - это методы слабых империй, которые обречены на смерть и не могут ничего цивилизационного предложить миру. Массовые обстрелы гражданских объектов доказывают, что Россия перешла от имперской войны к имперскому террору. Путин снова хочет использовать элементы, которые неоднократно разрушали государства в центре Европы. Если мы позволим Путину продолжать на этом пути, он станет «Сталиным 21 века», а Украина снова станет платформой этих смертельных игр», - отметил Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что Украине нужна военная и финансовая поддержка, но этого недостаточно.

«Украине недостаточно победить Россию военным путем, ей также нужно выпутаться из паутины экономической зависимости, в которую Россия запутывала ее десятилетия. Империи не прекращают вести войны, они делают лишь небольшие перерывы между ними. Мы не можем вернуться к сотрудничеству с Россией, ведь это будет возвращение к войнам», - акцентировал Моравецкий.