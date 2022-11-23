Иранские силовики ослепляют протестующих дробью

Ряд офтальмологов Ирана сообщил об использовании иранскими силовиками дроби и других боеприпасов, что привело к ослеплению более чем 500 протестующих с середины сентября, пишут оппозиционные иранские СМИ.

В письме, опубликованном в пятницу, группа из примерно 140 офтальмологов сообщила, что большое число протестующих было доставлено в медицинские центры, во время протестов им в глаза попали резиновые и металлические шарики, а также пейнтбольные пули, что привело к потере зрения у них на один или на оба глаза.

На прошлой неделе другая группа из 230 офтальмологов выпустила аналогичное письмо с предупреждением о потере зрения среди протестующих.

Офтальмологи трех больниц в Тегеране, а также нескольких врачей в провинции Кордестан, сообщили, что около 580 протестующих получили серьезные травмы глаз во время участия в протестах.