Эльяс Шафиев, собкор 23:20

Как уже сообщало издание Inner City Press, базирующаяся в Париже администрация ЮНЕСКО, которую с 2017 года возглавляет француженка Одри Азуле, поражает мировое сообщество уровнем своей коррумпированности. Что неудивительно, если учесть, что рыба всегда гниет с головы… На этой неделе на экстренном совещании с участием посла КНР в ЮНЕСКО Ян Цзинь, Одри Азуле заявила, что если Китай немедленно не переведет ежегодный взнос, то с 1 декабря 2022 года организация официально станет банкротом, и ей придется для поддержания деятельности ЮНЕСКО занимать деньги в частных банках.

Для послов, аккредитованных при ЮНЕСКО, это заявление прозвучало, как оглушительная сенсация, поскольку колоссальный бюджетный дефицит, грозящий ЮНЕСКО финансовым крахом, до признания Одри Азуле хранились в глубокой тайне. И пока государства-члены толком не представляют, как реагировать на раскрытие столь неприглядной истины, Азуле сделала еще одно сенсационное заявление, сообщив, что, в случае обострения финансового кризиса, ЮНЕСКО придется продать штаб-квартиру организации французским властям (здание расположено в 15-м округе Парижа, так что, его стоимость может быть достаточно высокой для частичного погашения долгов – прим. Haqqin.az.) Что же касается Китая, который, вопреки обыкновению, не выплатил вовремя ежегодный взнос в ЮНЕСКО, то, помимо политических, на то были еще и весьма прозаические причины. Как выясняется, контракт влиятельного китайский лоббиста Дю Юэ, назначенного Одри Азуле в 2018 году «старшим консультантом ЮНЕСКО», истекает 21 декабря 2022 года и, скорее всего, не будет продлен, поскольку «крестный отец» китайского лоббиста, Фирмин Матоко, являющийся заместителем Азуле по африканским приоритетам и иностранным делам, в феврале 2023 года собирается покинуть организацию.

В результате, используя свои связи в Пекине, Дю Юэ сознательно блокирует обработку платежа Национальной комиссии Китая по делам ЮНЕСКО. Характерно, что в этой ситуации посол Китая в ЮНЕСКО Ян Цзинь бессилен перед влиянием Дю Юэ. Унижение китайского посла является следствием высокомерия Азуле, которая с 2018 года щедрой рукой дарит своему протеже, Дю Юэ, все контракты, и который, в подтверждение лояльности могущественному гендиректору ЮНЕСКО, открыто работает против посла и постоянной делегации своей страны. Стоит напомнить, что Дю Юэ был одним из кандидатов на должность заместителя гендиректора ЮНЕСКО, но в итоге это место получил другой представитель КНР. В 2018 году Дю Юэ с помощью Фирмина Матоко убедил Одри Азуле подписать Меморандум о сотрудничестве с Китайской железнодорожной строительной корпорацией (China Railway Construction Corporation (CRCC), предусматривающий выплату ЮНЕСКО пять миллионов долларов. Правда, ни один доллар в казну ЮНЕСКО так и не попал, все они, очевидно, осели по карманам «заинтересованных людей» внутри самой структуры. В то же время, Дю Юэ по-прежнему продолжал получать комиссионные от этой компании за бесплатную рекламу, которую он распространял по всему миру под эгидой ЮНЕСКО. Но вместо того, чтобы немедленно уволить Дю Юэ, Одри Азуле оставила его в организации. Еще один финансовый «трюк» Дю Юэ и Фирмина Матоко был связан с ежегодным финансовым взносом Китая в Комитет всемирного наследия (WHC), приведшим в итоге к громкому скандалу.

Дело в том, что с 2016 года Китай ежегодно вносит в WHC 500.000 долларов. Однако в прошлом году из этой суммы были изъяты 200.000 долларов, которые были перенаправлены в сектор по африканским приоритетам и иностранным делам, и попали непосредственно в карманы Дю Юэ и Фирмина Матоку. Характерно, что Эрнесто Оттоне Рамирес, заместитель Одри Азуле по вопросам культуры по кличке «Маленький Пиночет», чей сектор не досчитался двухсот тысяч долларов, ни словом ни обмолвился об этой краже. Приведенные примеры, наносящие, в частности, ущерб репутации Китая, также разоблачают коррупционные схемы, созданные под крышей ЮНЕСКО при генеральном директоре Одри Азуле. Будучи убежденной защитницей интересов Франции и ЕС в ЮНЕСКО, Азуле сочетает в своей работе пренебрежение интересами крупнейших вкладчиков и сторонников ЮНЕСКО с полной бесхозяйственностью в финансовых, кадровых и программных вопросах. Понятно, что ситуация, сложившаяся в ЮНЕСКО, не имеет ничего общего с реальным финансовым кризисом, который сегодня сотрясает мир. Речь идет об искусственном кризисе, возникшем в результате коррумпированного управления администрацией Азуле поступающими извне финансовыми ресурсами. В прошлом ЮНЕСКО уже сталкивалось с реальным финансовым кризисом. Он разразился в ноябре 2011 года, когда большинство государств - членов организации проголосовали за откровенно антиизраильскую резолюцию.