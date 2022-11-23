Шольц рассказал, на каком языке с ним говорит Путин

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал немецким СМИ, что на переговорах с ним президент России Владимир Путин иногда переходит с русского на немецкий язык.

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом обучения в школе», - сказал Шольц, отвечая на вопрос про его встречу с Путиным, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву.

При этом канцлер Германии подчеркнул, что его сентябрьский телефонный разговор с президентом России был последним. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», - констатировал он.

В ходе переговоров, по словам Шольца, он неоднократно призывал Путина прекратить военные действия в Украине, вывести свои войска и таким образом подготовить почву для мирных переговоров.