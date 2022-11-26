Кулеба: Некоторые страны тайно поставляют оружие Украине
Некоторые партнеры тайно поставляют ВСУ оружие, признался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Parisien.
По его словам, эти государства в официальных заявлениях отказываются предоставлять Киеву военную помощь.
«Большинство из них публично говорят «нет», но это происходит за кулисами», - объяснил Кулеба и добавил, что они не только поставляют в Украину собственное оружие, но и закупают его у третьих стран.
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