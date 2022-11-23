ВС Турции отчитались об уничтоженных террористах

В ходе антитеррористической операции, проведенной ВС Турции на севере Сирии и Ирака, за последние два дня обезврежены 22 террориста, сообщило Министерство национальной обороны страны.

Так, 10 боевиков уничтожены в Ираке, а 12 на севере Сирии.

25 ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в рамках операции «Коготь-меч» на севере Сирии и Ирака обезврежено 326 террористов.

Отметим, что 19 ноября 2022 года ВС Турции начали воздушную операцию «Коготь-меч». Она является крупнейшей воздушной операцией в истории Турции.