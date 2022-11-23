Умер следователь, разоблачивший сумгаитского Григоряна

В возрасте 75 лет скончался бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР, государственный советник юстиции III степени Владимир Калиниченко, расследовавший организованную армянами резню в Сумгаите в 1988 году, пишут местные СМИ.

Отметим, что В.Калиниченко был направлен в Азербайджан Генпрокуратурой СССР сразу после событий в Сумгаите в феврале 1988 года.

В должности следователя по особо важным делам Генпрокуратуры В.Калиниченко расследовал Сумгаитское дело.

Именно Владимир Калиниченко вынес постановление об аресте участника и одного из организаторов сумгаитских событий, армянина Эдуарда Григоряна.