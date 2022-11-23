Джейхун Наджафов, собкор 00:54

С начала антиклерикальных протестов, охвативших страну с 16 сентября этого года в связи с убийством 22-летней Махсы Амини, власти Ирана убили 440 протестующих, среди них - более 60 подростков и детей. По официальным данным, арестовано 1850 демонстрантов, но место содержания еще 3212 человек полиция держит в тайне. Исламский совет Ирана вынес смертный приговор 20 протестующим. По крайней мере, 227 участникам акций протестов предъявлено обвинение в «противодействии воле Аллаха», что также предполагает смертный приговор. Тем временем в 156 городах Ирана продолжаются антиправительственные митинги и демонстрации, активными участниками которых являются студенты 14 университетов страны. Помимо активного выражения недовольства, в Иране также повсеместно разворачивается пассивный протест: с каждым днем на улицах и площадях страны становится все больше женщин без хиджаба.

Этот факт приводит в бешенство некоторых чиновников. Так, глава судебно-правовой комиссии парламента Муса Газанфарабади призвал силовиков установить по фотографиям с камер видеонаблюдения личности всех женщин, которые со времени начала протестов нарушили закон о принудительном ношении хиджаба, и арестовать их. Когда Муса Газанфарабади, сотрясая кулаками, призывал парламент жестоко покарать женщин с неправильным хиджабом, в шести районах Тегерана проходили акции протестов под лозунгами «Смерть Хаменеи», «Смерть диктатору», «Женщина, Жизнь, Свобода» и др. Самые массовые протесты прошли в Исфахане, Казвине, Бушехре, Реште, Ильхаме, Мешхеде и других городах. Участники беспрецедентного гражданского неповиновения воодушевлены пламенной поддержкой со стороны иранской культурной элиты – от легендарного актера Бехруза Восуги и режиссера Мирварида Кашиана до писателей, музыкантов, художников, которые коллективно сбросили хиджабы и присоединились к демократической революции.

Тем временем иранские силовики продолжают применять по отношению к демонстрантам оружие. Полиция обстреляла участников акции протеста, состоявшейся около станции тегеранского метро «Театральная», а также демонстрантов в Джафарабаде и Такабе. В Бендер Аббасе, в частности, тяжелое ранение получил студент Гезал Ранджкеш. По всему Ирану протестующие продолжают поджигать коктейлями Молотова штаб-квартиры и дома командиров ополчения «Басидж». Полностью сгорели штаб-квартиры силовиков в городах Сагаджи, Ильхам, Сабзевар, Реваншехр, Сари, а в Мешхеде протестующие подожгли автобусы басиджистов. Также расширяется всеобщая забастовка, к которой присоединились работники концерна Bahman Motor, нефтеперерабатывающего завода «Южный Парс», фабрики Zərnam в городе Хаштгерт и торговой сети «Бушехра». Отметим, что уже на протяжении многих дней бастуют сотрудники производственных предприятий в Исфахане, Сенандедже, Махабаде, Банае, Саггызе, Пираншехре, Камийаране, Букане, Марване, Иджагде и Урмие.

На улицах иранских городов молодые люди продолжают срывать с голов мулл тюрбаны, сжигать хиджабы и одеяния священнослужителей. Как сказал в интервью haqqin.az иранский политолог Наги Махмуди, в Иране идет процесс полной изоляции клерикального сословия от общества. Мулл стали просто выдавливать из социума. Показательным фактом в этом плане является случай, когда мать убитого на демонстрации в Изе 10-летнего Кияна Пирфелека запретила читать Коран на могиле мальчика. «Похоже, отныне в Исламской Республике на похоронах не будет ни мулл, ни чтения Корана», – предположил Махмуди. По словам политолога, акции протеста проходят преимущественно в ночное время. Молодежь разжигает костры, блокирует улицы, скандирует антиправительственные лозунги. Ожесточенные столкновения с силовиками произошли в городах таких провинций, как Джаванруд, Дехгюлан, Пираншехр и Мушавие. В эти города КСИР ввел бронетехнику и дополнительные отряды военных. Только за последние три дня в ходе столкновений с силовиками погибли 30 манифестантов.