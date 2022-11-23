Арестович: Украинские войска не дали россиянам захватить Угледар
Украинские военные своими успешными действиями сорвали планы россиян по взятию Угледара Донецкой области, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».
«По-прежнему бодаются наши войска с российскими в направлении Угледара. Успеха российские войска не имеют. Скажем деликатно, некоторые действия украинских войск и особенно артиллерии сорвали надежды на взятие Угледара. По крайней мере, на данном этапе, но я думаю, что и в принципе сорвали», - отметил Арестович.
По его словам, активные действия продолжаются на участке фронта от Марьинки до Бахмута и Соледара: «Особенно сильные атаки россиян идут в направлении юго-запада от Горловки. Там РФ сосредоточила и кадровые части, и ЧВК, и мобилизованных. Таким образом они попытаются перерезать трассу Константиновка - Авдеевка», - добавил Арестович.