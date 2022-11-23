Легендарный Тарлан Гасанов на своем 80-летии: «Хочу дать Азербайджану третьего олимпийского чемпиона…»
Накануне состоялось торжественное празднование 80-летия легендарного для азербайджанского дзюдо человека – Тарлана Гасанова.
Юбилей великого тренера совпал с годом, когда дзюдо в Азербайджане исполняется 50 лет. Этот двойной праздник был на высоком уровне отмечен в ресторане Mangal Steak House. Душевный теплый вечер, организованный одним из учеников Тарлана Гасанова, президентом Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, основателем спортивного клуба Judo Club 2012 Азером Аскеровым, начался с демонстрации видеоролика, на котором юбиляр рассказал о своем долгом пути в дзюдо и, в частности, о том, как он пришел в этот вид спорта, несмотря на болезнь.
Ну а затем виновник торжества был приглашен на сцену, и многочисленные гости имели возможность вживую послушать именинника.
«Мы – большая семья дзюдо, - говорит Тарлан Гасанов. – Мы конкурируем на татами, и наше соперничество остается только там. 50 лет мы шли плечом к плечу и сегодня собрались в знаменательный для меня день. Я счастлив! Я даже представить не мог, что так будет. Ведь что нужно человеку? Чтобы его обнимали, чтобы его любили. Поэтому мне очень хорошо».
В истории азербайджанского дзюдо есть два олимпийских чемпиона – Назим Гусейнов, победивший на Олимпиаде 1992 года в Барселоне, и Эльнур Мамедли, выигравший золото на Играх-2008 в Пекине. И оба спортсмена являются воспитанниками школы Тарлана Гасанова!
«Пусть Бог даст мне здоровья, чтобы я мог дать Азербайджану третьего олимпийского чемпиона!» - продолжает юбиляр и тут же добавляет: «А если не я, пусть это сделают мои ученики, соперники моих учеников, да кто угодно... Это не так уж важно. Просто пусть у нас будет еще одно олимпийское золото!».
В 2019 году Тарлан Гасанов был награжден одной из самых престижных наград Японии, вручаемых от имени Императора – «Орденом Восходящего Солнца». Всего в мире такой награды удостоены 117 человек, среди них всего четыре японца… Поэтому неслучайно, что на юбилее знаменитого тренера присутствовал посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада.
«Очень счастлив быть здесь, на праздновании дня рождения господина Тарлана Гасанова. Он сыграл и продолжает играть важную роль не только в жизни азербайджанского дзюдо, но и для дружбы между Японией и Азербайджаном», - подчеркнул посол.
Министр оборонной промышленности Мадат Гулиев вручил Тарлану Гасанову юбилейную медаль возглавляемого им ведомства. Также с наилучшими пожеланиями известному тренеру выступили такие известные люди, как Натик Багиров, Агаяр Ахундзаде, Адиль Алиев и другие. Вечер продолжился концертной программой и танцами.