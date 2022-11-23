Легендарный Тарлан Гасанов на своем 80-летии: «Хочу дать Азербайджану третьего олимпийского чемпиона…»

Юбилей великого тренера совпал с годом, когда дзюдо в Азербайджане исполняется 50 лет. Этот двойной праздник был на высоком уровне отмечен в ресторане Mangal Steak House. Душевный теплый вечер, организованный одним из учеников Тарлана Гасанова, президентом Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, основателем спортивного клуба Judo Club 2012 Азером Аскеровым, начался с демонстрации видеоролика, на котором юбиляр рассказал о своем долгом пути в дзюдо и, в частности, о том, как он пришел в этот вид спорта, несмотря на болезнь.

Ну а затем виновник торжества был приглашен на сцену, и многочисленные гости имели возможность вживую послушать именинника.

«Мы – большая семья дзюдо, - говорит Тарлан Гасанов. – Мы конкурируем на татами, и наше соперничество остается только там. 50 лет мы шли плечом к плечу и сегодня собрались в знаменательный для меня день. Я счастлив! Я даже представить не мог, что так будет. Ведь что нужно человеку? Чтобы его обнимали, чтобы его любили. Поэтому мне очень хорошо».