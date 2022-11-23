Ким Чен Ын решил создать «самую сильную ядерную силу в мире»

Северная Корея ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание «невиданной абсолютной» силой ради защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Наше неустанное дело по строительству ядерных вооруженных сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой», - заявил северокорейский вождь.

Поблагодарив специалистов, участвовавших в разработке межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17», Ким Чен Ын заявил, что они создали «самое могущественное в мире стратегическое оружие» и продемонстрировали твердую решимость в построении «сильнейшей в мире армии».

Кроме того, он назвал новую ракету «Хвасон-17» «самым сильным в мире стратегическим оружием». Также Ким Чен Ын добавил, что ученые его страны «прыгнули вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты».

Сообщается, что Ким Чен Ын во второй раз за последнее время появился на публике с дочерью. Они встретились с военнослужащими, учеными и техническими специалистами, работавшими над запуском «Хвасон-17». Дочь северокорейского лидера, которую, по данным южнокорейских СМИ, зовут Чжу Э, была одета в черное длинное пальто с меховым воротником. Сообщается, что она везде следовала за отцом и иногда держала его под руку.