Вооруженная провокация армянских боевиков в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстрелах позиций азербайджанской армии армянскими боевиками в Карабахе.
Согласно сообщению военного ведомства, с 22:35 26 ноября и до 08:37 27 ноября члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в Ходжавендском, Физулинском, Тертерском и Агдамском районах.
Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.