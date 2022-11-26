Украинские пограничники на границе Эстонии с Россией

В Эстонии на пунктах пропуска с Россией начали работать пять пограничников из Украины, сообщил в Fаcebook эстонский департамент полиции и пограничной охраны (РРА).

"На восточной границе Эстонии приступили к работе пять украинских пограничников, которые помогают местным коллегам со знанием Украины, делятся передовым опытом своей работы и, при необходимости, участвуют в проверке прибывающих", – цитирует сообщение украинское издание Гордон.

В РРА отметили, что украинцы работают на пограничных переходах "Нарва" и "Лухамаа". Это самые крупные пограничные пункты между Эстонией и Россией.

"Украинские коллеги сначала проработают в Эстонии месяц, после чего будет принято решение о продлении командировки. Расходы, связанные с их развертыванием, покрывает [агентство Евросоюза по охране внешних границ] Frontex", – сказали в РРА.