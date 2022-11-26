Прогноз американских экcпертов: боевые действия в Украине скоро усилятся

В ближайшее время возрастет общий темп военных операций, это может произойти в течение следующих нескольких недель, предполагают аналитики Института изучения войны.

Аналитики сообщают, что общий темп операций вдоль линии фронта замедлился в последние дни из-за ухудшения погодных условий, но, вероятно, увеличится в течение следующих нескольких недель, когда температура снизится и земля замерзнет по всему театру боевых действий.

Украинские и российские сообщения с критически важных участков фронта на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон пока осложнены сильным болотом в результате дождей.

По данным экспертов, неизвестно, активно ли какая-либо из сторон готовится к возобновлению крупных наступательных или контрнаступательных операций, но метеорологические факторы, которые препятствовали таким операциям, начнут ослабляться.