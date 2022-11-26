Сама компания оказывает в Азербайджане консультационные услуги по навигационным системам, системам безопасности и другим направлениям. Среди основных клиентов – «Азербайджанские Авиалинии», Министерство обороны, Государственная пограничная служба, «Азербайджанские железные дороги», «Бакинский метрополитен» и другие госструктуры.

Как сообщает haqqin.az, его обвиняют в хищении 8 миллионов 860 тысяч манатов из бюджета компании. Шахан «отмывал» деньги, перечисляя другим компаниям средства за якобы оказанные услуги. Турка также обвиняют во внесении заведомо ложных данных в официальную документацию.

Мехмет Шахан не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. По его словам, Thales сотрудничал в Азербайджане с несколькими маркетинговыми площадками. Шахан вместе с некоторыми компаниями в Азербайджан представил в головной офис результаты рыночных исследований. В этих результатах, по словам обвиняемого, содержалась документация по действующим договорам, но сам Шахан ею не занимался. Также он отметил, что занимал пост директора представительства на протяжении 7 лет, а скрывать махинации в столь крупной компании такое продолжительное время попросту невозможно.

Позже подсудимый заявил, что клевета на него, повлекшая увольнение из компании, – дело рук армянского лобби. В мошеннических операциях он обвинил Пьера Матиу, который, по его словам, является другом президента Армении.

«Уволили меня незаконно, поэтому я обратился во французский суд. У них была ко мне неприязнь как к турку. Когда подавал жалобу, французы спрятали все документы, чтобы я не смог доказать свою невиновность. Меня пригласили в Мадрид якобы на презентацию, но там забрали у меня компьютер и телефон, чтобы я не смог предоставить каких-либо данных в свою пользу. А там были все улики, доказывающие мою невиновность».

В качестве свидетеля на процессе выступила Севда Рагимли, представитель ООО Vlivi and Partners – компании, оказывающей Thales бухгалтерские услуги. В своем заявлении она сообщила, что в ходе анализа документации бакинского офиса возникли подозрения по поводу хищения более 7 миллионов 500 тысяч манатов из 11 миллионов манатов, направленных на оплату текущих расходов. Свидетель добавила, что реальные расходы на представительство скрывались от головного офиса путем предоставления поддельных, не соответствующих действительности, отчетов.

Другая свидетельница, Тамилла Турабова, в своем заявлении сообщила, что азербайджанскому представительству Thales нанесен ущерб в сумме более 4 миллионов евро. Расчеты производились в центральном офисе.

Позже адвокат обвиняемого попросил провести судебно-бухгалтерскую экспертизу. Он заявил, что предполагаемая сумма хищения преувеличена головным офисом, а самого факта хищения в деле нет.

Суд продолжится 12 декабря.