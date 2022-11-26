В Урумчи протесты после смертельного пожара. Анкара требует разъяснений

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МИД Турции запросил у властей Китая разъяснений в связи с гибелью людей во время пожара в Урумчи, центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи. Anadolu передает, что МИД Турции выражает соболезнования родным и близким в связи с этим инцидентом. В заявлении ведомства говорится: «Мы ожидаем, что общественность будет проинформирована о причине пожара».

Диписточники агентства отмечают, что «от китайских властей запрошены разъяснения по поводу причин пожара». Радио «Азаттык» накануне сообщало, что в Урумчи прошли протесты против карантинных ограничений, связанных с COVID-19. В мессенджерах и соцсетях распространялись видео протестов, которые, по утверждениям, были сняты в пятницу, 25 ноября. На одной из записей толпа протестующих пытается прорваться через кордон одетых в защитные спецкомбинензоны и маски. По информации британской Financial Times, протесты начались после пожара в многоэтажном доме, в котором погибли по меньшей мере 10 человек. В соцсетях говорится, что введенные из-за коронавируса ограничения помешали пожарным и спасателям добраться до места ЧП. «Люди не смогли выбраться, поскольку двери были закрыты. Техника пожарных не могла подъехать из-за запаркованных машинами проездов, потому что люди во время карантина оставляют машины у домов, сами сидят в квартирах», - сказал Радио «Азаттык» Ербол Даулетбек, руководитель общественного объединения «Атажұрт еріктілері», которое занимается защитой прав казахов в Синьцзяне и поддерживает с ними связь.