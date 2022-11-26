В Урумчи протесты после смертельного пожара. Анкара требует разъяснений
МИД Турции запросил у властей Китая разъяснений в связи с гибелью людей во время пожара в Урумчи, центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи.
Anadolu передает, что МИД Турции выражает соболезнования родным и близким в связи с этим инцидентом. В заявлении ведомства говорится: «Мы ожидаем, что общественность будет проинформирована о причине пожара».
Диписточники агентства отмечают, что «от китайских властей запрошены разъяснения по поводу причин пожара».
Радио «Азаттык» накануне сообщало, что в Урумчи прошли протесты против карантинных ограничений, связанных с COVID-19. В мессенджерах и соцсетях распространялись видео протестов, которые, по утверждениям, были сняты в пятницу, 25 ноября. На одной из записей толпа протестующих пытается прорваться через кордон одетых в защитные спецкомбинензоны и маски.
По информации британской Financial Times, протесты начались после пожара в многоэтажном доме, в котором погибли по меньшей мере 10 человек. В соцсетях говорится, что введенные из-за коронавируса ограничения помешали пожарным и спасателям добраться до места ЧП.
«Люди не смогли выбраться, поскольку двери были закрыты. Техника пожарных не могла подъехать из-за запаркованных машинами проездов, потому что люди во время карантина оставляют машины у домов, сами сидят в квартирах», - сказал Радио «Азаттык» Ербол Даулетбек, руководитель общественного объединения «Атажұрт еріктілері», которое занимается защитой прав казахов в Синьцзяне и поддерживает с ними связь.
Официальные лица в Китае, сообщало агентство Xinhua, опровергли утверждения о пожаре и заявили, что часть фотографий запертых дверей в интернете была фейком.
Возмущение в социальных сетях по поводу инцидента в Урумчи отражает широкое разочарование мерами по предотвращению пандемии в Китае, которые в значительной степени сдерживали распространение вируса в стране в течение почти трех лет, пишет Financial Times.
В Китае в последние дни фиксируются рекордные цифры по числу заболевших коронавирусом. В обществе растет недовольство. За 26 ноября в стране выявили рекордное число заболевших COVID-19 — 39 791 нового случая. Максимальное число зараженных фиксируется уже четвертый день подряд, следует из данных на сайте Национального комитета здравоохранения КНР.
Ранее в ноябре протесты прошли на заводе iPhone в Чжэнчжоу, который полностью закрылся. В соцсетях распространяются видео беспорядков в промышленном городе Гуанчжоу, где власти закрыли целые районы на карантин.