Защитят ли иранские и китайские ПВО Сирию от авианалетов Израиля?

Согласно изданию, которое ссылается на информированные источники, в районе Дамаска размещены системы создания помех, системы раннего предупреждения и прочие системы противовоздушной обороны. По данным источников, речь идет о северокорейских и китайских системах, которые доставили в страну за последние месяцы через территорию Ирана. Их цель – защитить Сирию от израильских авиаударов.

После нескольких израильских авиаударов по целям в районе Дамаска Минобороны Сирии за последние недели разместило новые системы ПВО в районе столицы. Об этом сообщило дамасское городское новостное издание Sawt al-Asimah («Голос столицы»).

В публикации, которую цитирует израильское издание «Детали», отмечается со ссылкой на источники в Минобороны Сирии, что новые системы были протестированы в конце октября. Радары смогли засечь израильские самолеты по крайней мере дважды и вынудили их отменить атаки. Неизвестна достоверность этого сообщения, но действительно, в ноябре не сообщалось об израильских ударах в районе сирийской столицы.

Источники сообщили, что за последние две недели Иран разместил две системы Bavar-373 (аналогичны С-300) в Сирии: одну в окрестностях Дамаска, другую вблизи городка Рахла у границы с Ливаном.

Утверждается, что проиранские группировки доставили эти установки в Сирию сухопутным путем через Ирак еще в августе после того, как этот вопрос был согласован между Россией и Сирией.

Согласно Sawt al-Asimah, за последние два месяца число израильских рейдов значительно сократилось. За последний месяц их практически не было. Военные аналитики полагают, что это связано с сокращением иранских поставок оружия в Сирию. Однако источники издания настаивают на том, что иранские транспортные самолеты стали прибывать в Дамаск значительно чаще, осуществляя в среднем два рейса в неделю. Речь идет о самолетах, связанных с КСИР, которые доставляют иранские военные грузы. По данным источников радиостанции, это связано с эффективной деятельностью новых систем ПВО, из-за чего Израиль был вынужден отменить авиаудары из воздушного пространства Ливана.

При этом отмечается, что активизировались полеты израильских и американских самолетов-разведчиков, изучающих происходящее на территории Сирии, в том числе они наблюдают за новыми системами ПВО.