На горячую линию МЧС Азербайджана «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе 76-го квартала в Сумгаите.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, к разминированию была незамедлительно привлечена специальная аварийно-спасательная служба (САСС) МЧС. После того как на месте происшествия совместно с правоохранителями были приняты соответствующие меры безопасности, было установлено, что это два бронебойных трассирующихся танковых снаряда БР-281. Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами группы САСС.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.