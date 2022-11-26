"Макея называли возможным преемником Лукашенко. Он был одним из немногих, кто не находился под российским влиянием. Говорят, что это может быть намеком Лукашенко", - написал он.

В своем аккаунте в Twitter он сообщил, что этот случай мог стать сигналом президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей мог скончаться от отравления.

При этом белорусские СМИ называют другую версию. Как пишет издание "Наша Ніва", вероятно, причиной смерти Макея стал инфаркт. Когда это произошло, Макей находился дома в Дроздах.

"Насколько известно, он не обратился вовремя к медикам, так как не воспринял свое состояние всерьез. Завтра (сегодня – haqqin.az) министр иностранных дел собирался в театр – на постановку своей жены, актрисы Веры Поляковой-Макей, которую после погромов в театральной среде в 2020-2021-м поставили во главе Театра юного зрителя", - сказано в сообщении.

Поддерживает эту версию и известный российский юрист и общественный деятель Майк Фейгин, который уверен, что Макей, по сути, погиб вместо Лукашенко. При этом российский юрист отмечает, что глава МИД был очень близок с белорусским президентом, ведь занимался в политике весьма конфиденциальными вопросами.

"Вероятно, он был определенным коммуникатором, который действительно произносил интересный сценарий для Лукашенко под условиями Запада по неучастию в операции с Севера по Украине. Могло ли такое быть? Я этого не исключаю, - отмечает Майк Фейгин. – Значит ли, что Москва была заинтересована в устранении такого доверенного лица Лукашенко, чтобы он просто исчез? Знаете, мы всякое видели, ничему не удивимся".

Высказываются версии, что Макей мог быть отравлен с помощью химвеществ, но, чтобы подтвердить данную теорию, понадобились бы вскрытие и экспертиза. «Вероятней всего, даже если они будут проведены, их результаты оставят "за кадром", - считают западные комментаторы.

В свою очередь, как сообщает британское издание The Daily Mirror Владимир Макей скончался после «секретных переговоров» об украинском конфликте.

Британцы особо подчеркивают, что Макей был «единственным каналом связи официального Минска и Запада».

«Смерть Владимира Макея загадочным образом наступила на следующий день после того, как он встретился с посланником Папы Римского Анте Йозичем, где они, как сообщается, обсуждали секретный мирный план по прекращению войны в Украине», - говорится в публикации.