ISW: в России пытаются ослабить влияние Пригожина. В дело вступает Саркисян
В России решили создать параллельные военные структуры – новую так называемую ЧВК, чтобы сдержать политическое влияние бизнесмена, создателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. В то же время в соперничество с Пригожиным активнее вступает глава Чечни Рамзан Кадыров, утверждают аналитики Института изучения войны (ISW).
Накануне стало известно, что создание новой боевой группировки поручили Армену Саркисяну, которого связывают с беглым украинским экс-президентом Виктором Януковичем.
Аналитики отмечают, что Саркисян смоделировал свои усилия по созданию новой ЧВК на основе вербовки зэков группой "Вагнера" в РФ. Спонсором этих усилий является российско-армянский бизнесмен, владелец холдинговой компании "Ташир", давнего субподрядчика российской государственной энергетической компании "Газпром" Самвел Карапетян.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно продвигает свои усилия по созданию параллельных военных структур на базе Чечни. Недавно Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что они обсуждали создание новых подразделений российской армии и Росгвардии, состоящих из чеченского персонала.
"Российские официальные лица могут способствовать дальнейшему продвижению имеющихся параллельных военных структур Кадырова и усилий Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия росту влияния Пригожина, который использует свои структуры, чтобы зарекомендовать себя как центральная фигура в российской политике", - отмечают аналитики.
По данным украинской разведки, Армен Саркисян (Армен Горловский) – криминальный авторитет из Горловки, близкий к семье Януковича, связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский) – назначен новым "смотрящим" за тюрьмами в России и на оккупированных территориях Украины. Отмечается, что этот "проект" должен усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК.
В ноябре украинские СМИ сообщали, что на фоне войны в Украине в России из колоний исчезли тысячи заключенных. Число людей в российских колониях за два первых месяца осени сократилось на 23 тысячи. Это связывают с тем, что заключенных вербуют в ЧВК "Вагнера".