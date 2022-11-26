ISW: в России пытаются ослабить влияние Пригожина. В дело вступает Саркисян

12:05

В России решили создать параллельные военные структуры – новую так называемую ЧВК, чтобы сдержать политическое влияние бизнесмена, создателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. В то же время в соперничество с Пригожиным активнее вступает глава Чечни Рамзан Кадыров, утверждают аналитики Института изучения войны (ISW). Накануне стало известно, что создание новой боевой группировки поручили Армену Саркисяну, которого связывают с беглым украинским экс-президентом Виктором Януковичем.

Аналитики отмечают, что Саркисян смоделировал свои усилия по созданию новой ЧВК на основе вербовки зэков группой "Вагнера" в РФ. Спонсором этих усилий является российско-армянский бизнесмен, владелец холдинговой компании "Ташир", давнего субподрядчика российской государственной энергетической компании "Газпром" Самвел Карапетян. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно продвигает свои усилия по созданию параллельных военных структур на базе Чечни. Недавно Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что они обсуждали создание новых подразделений российской армии и Росгвардии, состоящих из чеченского персонала. "Российские официальные лица могут способствовать дальнейшему продвижению имеющихся параллельных военных структур Кадырова и усилий Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия росту влияния Пригожина, который использует свои структуры, чтобы зарекомендовать себя как центральная фигура в российской политике", - отмечают аналитики.