Генсек НАТО: Путину не удастся использовать зиму как оружие
Президенту РФ Владимиру Путину не удастся использовать зиму как оружие, чтобы поставить Украину на колени, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Немецкое Welt пишет, что в НАТО четко видят, что Кремль реагирует на поражение в войне с большой жестокостью. "С наступлением зимы Москва начала бомбить энергоснабжение Украины, чтобы поставить страну на колени. Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся", - заявил Столтенберг.
Генсек отметил, что НАТО высоко оценивает предварительные поставки Германией оружия Украине. В частности, в Альянсе убеждены, что немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет. В то же время Столтенберг указал, что всем партнерам необходимо увеличивать поддержку Украины.