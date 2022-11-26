Посол Украины призвал Азербайджан признать Голодомор геноцидом украинского народа
В Баку состоялся тематический вечер, посвященный 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Мероприятие прошло в бакинской Капелле.
На мероприятии была представлена и выставка «Неосужденный геноцид украинцев повторяется», затем состоялся просмотр фильма об одном из самых страшных преступлений, совершенных против человечества.
На мероприятии приняли участие посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, посол Польши в Азербайджане Рафаль Поборски, заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц, глава украинской общины им. И.Франко Тамилла Мусаева, директор Украинского центра Александр Классен, известные журналисты и представители азербайджанской общественности.
В своем выступлении посол Украины В.Каневский заявил, что Голодомор 1932–1933 годов является геноцидом украинского народа. Умышленно созданный голод убил миллионы украинцев и искалечил судьбы выживших.
По словам Каневского, сегодняшняя Россия продолжает политику СССР, пытаясь скрыть свои преступления за стеной лжи и пропаганды, задавшись целью уничтожения украинского народа.
«Украинцы снова переживают массовые убийства, бомбардировки жилых районов, сексуальное насилие, депортации, шантаж голодом и холодом.
Агрессивная политика России является результатом игнорирования человечеством страшных уроков прошлого. К тому же, Россия использует продовольственный террор как инструмент, чтобы давить на международное сообщество», - цитирует haqqin.az выступление посла.
Украинский посол выразил убежденность, что прогрессивный мир не сомневается в победе Украины, ибо это станет торжеством всего демократического сообщества.
Владислав Каневский выразил надежду, что и Азербайджан примет решение о признании Голодомора 1932–1933 годов актом геноцида Украинского народа.
Посольство Украины приглашает всех желающих посетить выставку «Неосужденный геноцид украинцев повторяется», которая продолжит работу в Kapellhaus (ул.28 мая, 35) 28 ноября с 10:00 до 16:00. Вход свободный.