Посол Украины призвал Азербайджан признать Голодомор геноцидом украинского народа

В Баку состоялся тематический вечер, посвященный 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Мероприятие прошло в бакинской Капелле.

На мероприятии была представлена и выставка «Неосужденный геноцид украинцев повторяется», затем состоялся просмотр фильма об одном из самых страшных преступлений, совершенных против человечества.

На мероприятии приняли участие посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, посол Польши в Азербайджане Рафаль Поборски, заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц, глава украинской общины им. И.Франко Тамилла Мусаева, директор Украинского центра Александр Классен, известные журналисты и представители азербайджанской общественности.