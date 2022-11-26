Украинцы ударили по россиянам и складам боеприпасов в Запорожье
Украинские военные за последние сутки нанесли удары по захваченной Россией Запорожской области.
Согласно сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 27 ноября, подтверждено огневое поражение районов сосредоточения живой силы россиян около населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области.
"Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и 2 склада боеприпасов", - отметили в Генштабе Украины.