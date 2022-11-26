«Чтобы Россия не представляла угрозы»: Орбан заявил, что Европе нужна суверенная Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно позаботиться о том, чтобы Украина оставалась суверенным государством и Россия не могла представлять угрозу для Европы. Об этом он сообщил на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов (CDI), где он является вице-президентом, передает 24.hu.

Говоря о войне в Украине Орбан отметил, что самое важное, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы, «для чего нам нужна суверенная Украина».

В то же время премьер Венгрии продолжил критиковать европейские санкции против РФ, отмечая, что нужно избежать рецессии, а высокие цены на энергоносители из-за войны и санкций Евросоюза усложняют эту задачу для стран Центрально-Восточной Европы.