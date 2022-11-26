Эр-Рияд заключил многомиллиардную сделку с Пекином

На завершившемся несколько дней назад авиасалоне в китайском Чжухае было заключено несколько крупных сделок о поставках Саудовской Аравии систем вооружения китайского производства. Общая сумма сделок составила четыре миллиарда долларов, пишет израильская NEWSru.co.il.

Согласно информации, королевство получит 300 беспилотников CH4, поточную линию для сборки БПЛА TB001, гиперзвуковые противокорабельные ракеты YJ-21e, лазерную систему перехвата дронов Silent Hunter.

Отмечается, что Саудовская Аравия стремится снизить зависимость от США как поставщика вооружений. При этом, указывает израильское издание, Китай ранее придерживался нейтралитета в конфликте между королевством и Ираном. Подобная сделка может означать, что выбор сделан.