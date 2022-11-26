Отложен визит Лаврова в Минск

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, планировавшийся на 27-28 ноября, будет перенесен в связи с кончиной главы МИД Беларуси Владимира Макея, говорится в сообщении МИД России. О новых сроках будет объявлено позже.

«В связи с безвременной кончиной 26 ноября этого года министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минск, планировавшихся на 27-28 ноября этого года», – говорится в сообщении.