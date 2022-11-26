В Европарламенте рассказали о помощи украинским беженцам
Страны Евросоюза должны проявить больше солидарности в вопросах приема беженцев с Украины предстоящей зимой. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью BILD am Sonntag.
"Западной Европе придется взять на себя больше ответственности, если наплыв украинских беженцев увеличится нынешней зимой. Этот беспрецедентный вызов должен быть решен всеми странами ЕС в духе солидарности", - заявил он.
Ранее по этому же вопросу высказывалась еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Она подчеркивала, что украинцы имеют одинаковый доступ к социальным системам на всей территории Евросоюза.
"В последние девять месяцев беженцы с Украины в основном уезжали туда, где у них есть друзья или семья, свою роль также сыграла близость к родине и знакомство с культурой. Государства-члены, у которых еще есть потенциал, явно наращивают свои усилия, чтобы помочь государствам-членам, которые находятся на пределе возможностей ", - сказала она, указав, что солидарность между странами Евросоюза не нарушена.
Эксперт по миграционным вопросам Геральд Кнаус в интервью одному из европейских изданий утверждал, что украинским беженцам гораздо сложнее закрепиться во Франции, чем в Германии. "Франция платит меньше денег беженцам, и очень сложно снять квартиру, заплатить высокий залог. Если бы Франция, Италия или Испания приняли бы столько же людей, сколько, например, Чехия, ситуация была бы совершенно иной", - уверен эксперт.
23 ноября Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала войны России против Украины 24 февраля по 22 ноября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 861 084 беженца с Украины.