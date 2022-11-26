В Европарламенте рассказали о помощи украинским беженцам

Страны Евросоюза должны проявить больше солидарности в вопросах приема беженцев с Украины предстоящей зимой. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью BILD am Sonntag.

"Западной Европе придется взять на себя больше ответственности, если наплыв украинских беженцев увеличится нынешней зимой. Этот беспрецедентный вызов должен быть решен всеми странами ЕС в духе солидарности", - заявил он.

Ранее по этому же вопросу высказывалась еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Она подчеркивала, что украинцы имеют одинаковый доступ к социальным системам на всей территории Евросоюза.